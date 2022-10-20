"Целый ряд учреждений нуждается в срочном капремонте": Токаев о здравоохранении в Жетысу

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Президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью в Жетысуской области сегодня, 20 октября, высказался о состоянии здравоохранения в регионе, передает официальный Telegram пресс-службы Акорды "Борт N1".

"В текущем году в отдаленных малочисленных поселках шести районов области будут возведены 12 модульных комплексов под медицинские пункты. До 2024 года подобные объекты появятся еще в 40 селах.

Вместе с тем в регионе целый ряд учреждений здравоохранения нуждаются в срочном капитальном ремонте. Это областная детская больница в Талдыкоргане, районные больницы в Аксуском и Кербулакском районах. Поручаю правительству обеспечить финансирование данных проектов из республиканского бюджета.

В регионе, несмотря на общее снижение смертности, растет количество смертей от злокачественных новообразований. Поэтому нужно выделить средства на укрепление материально-технической базы онкологического диспансера в Талдыкоргане. При этом важно усилить профилактику и диагностику онкологических заболеваний, обеспечить доступ больных к своевременному лечению и необходимым лекарственным препаратам", - сказал президент.

Также на встрече Токаев сравнил Жетысускую область с Нидерландами, сообщил, что в Талдыкоргане откроют филиал крупного зарубежного вуза, а также поручил построить в регионе базу для подготовки чемпионов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1993538-tokaev-vyskazalsya-o-zdravoohranenii-v-zhetysuskoy-oblasti/