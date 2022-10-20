Филиал крупного зарубежного вуза откроют в Талдыкоргане

Студентка. Иллюстративное фото: pexels.com

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью в Жетысуской области сообщил, что в Талдыкоргане откроют филиал крупного зарубежного вуза, передает официальный Telegram-канал пресс-службы Акорды "Борт №1".

"Как вы знаете, ранее я выдвинул инициативу открыть в Казахстане филиалы пяти ведущих технических вузов мира. По моему поручению правительство совместно с областным акиматом прорабатывает вопрос создания в Талдыкоргане филиала крупного зарубежного технологического университета", – заявил Токаев.

По его словам, с учетом специфики области, в вузе будут готовить специалистов в сфере сельского хозяйства, промышленности, туризма и цифровых технологий.

"Это позволит снизить отток молодежи из региона и обеспечить местную экономику высокопрофессиональными кадрами", – отметил глава государства.

Напомним, сегодня, 20 октября, президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Жетысускую область. Во время встречи с общественностью региона он заявил, что расположенная в Талдыкоргане индустриальная зона со всей необходимой инфраструктурой может стать площадкой для релокации зарубежных компаний.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1993539-filial-krupnogo-zarubezhnogo-vuza-otkroyut-v-taldykorgane/