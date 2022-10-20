Токаев сравнил Жетысускую область с Нидерландами

Талдыкорган. Кадр из видео: t.me/bort_01

Во время выступления на встрече с общественностью Жетысуской области президент Касым-Жомарт Токаев сравнил регион с Нидерландами. Отрывок из его выступления опубликовал официальный Telegram-канал пресс-службы Акорды.

"Следует детально изучить международный опыт. К примеру, Нидерланды, обладая в три раза меньшей территорией, чем область Жетысу, входят в тройку мировых экспортеров агропромышленной продукции. Одним из факторов успеха этой страны стала тесная координация и интеграция сельского хозяйства с научными учреждениями. Поэтому региону нужно внедрять новые высокоинтенсивные технологии в области селекции, ирригации, тепличных систем.

Существенную роль играет сертификация агропромышленной продукции в соответствии с мировыми стандартами. Все эти вопросы должно решить правительство. Для повышения экспортного потенциала отечественного сельского хозяйства необходимо рассмотреть вопрос создания в регионе фитоветеринарной лаборатории.

В отечественной агропромышленной индустрии следует также применять стандарты "халал", которые распространяются не только на мясные и молочные, но и на зерновые, овощи, фрукты и другие продовольственные продукты. Эти шаги позволят нашей стране закрепиться и затем усилить свои позиции на международном рынке", - отметил Токаев.

Напомним, во время выступления глава государства сообщил об открытии в Талдыкоргане филиала крупного зарубежного вуза, а также поручил построить в регионе современный лыжно-биатлонный комплекс.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1993531-tokaev-sravnil-zhetysuskuyu-oblast-s-niderlandami/