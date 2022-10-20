База для подготовки чемпионов появится в Жетысу по поручению Токаева

Соревнования в горах. Иллюстративное фото: pixabay.com

Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Жетысуской области дал ряд поручений, в том числе построить здесь лыжно-биатлонный комплекс, сообщает официальный Telegram-канал пресс-службы Акорды.

"Поручаю правительству обеспечить строительство в регионе современного лыжно-биатлонного комплекса. Он станет базой для подготовки новых чемпионов и позволит повысить туристическую привлекательность области.

Жетысу всегда был одним из спортивных центров страны. Здесь сформирована сильная школа велоспорта. Недавно наш спортсмен Евгений Федоров завоевал золотую медаль на чемпионате мира по велоспорту на шоссе, который проходил в Австралии. Молодой чемпион – воспитанник местной школы олимпийского резерва имени легендарного Андрея Кивилева. Пользуясь случаем, поздравляю Евгения Федорова с блистательной победой!

Именно такие яркие достижения вдохновляют молодежь заниматься спортом, вести здоровый образ жизни, добиваться больших целей. Повторюсь, люди – это наше главное богатство.

Реализуя масштабные преобразования во всех сферах жизни, мы опираемся на созидательную энергию наших граждан. Поэтому последовательное повышение потенциала нации всегда будет главным приоритетом государственной политики", - сказал Токаев.

Президент также анонсировал открытие филиала крупного зарубежного вуза в Талдыкоргане.

Напомним, во время выступления глава государства сравнил Жетысускую область с Нидерландами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1993540-baza-dlya-podgotovki-chempionov-poyavitsya-v-zhetysu-po-porucheniyu-tokaeva/