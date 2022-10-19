Токаев поручил разместить релоцированные из России компании по периметру БАКАД

Спецтехника на месте строительства БАКАД. Фото: primeminister.kz

На встрече с общественностью Алматинской области Касым-Жомарт Токаев дал поручения, связанные с релокацией международных компаний в Казахстане, сообщает официальный Telegram-канал пресс-службы Акорды.

"В настоящее время более 50 международных компаний из России перебазировались в Казахстан. Концентрировать их все в крупных городах непродуктивно. Акимату нужно проработать размещение таких производств рядом с Алматы по периметру БАКАД, что существенно поможет экономике области. Обсудите этот вопрос с правительством и компаниями.

Областной центр должен стать "контрмагнитом" по отношению к Алматы. Мы должны создавать все условия для открытия инвесторами новых производств, в том числе осуществляющих релокацию из других стран. Данный вопрос нужно отрабатывать уже сейчас с целью беспрепятственного и бесперебойного товарообмена с зарубежными партнерами.

В регионе работает ряд крупных предприятий-экспортеров, от которых поступают основные налоговые сборы. Нужно помочь им в расширении производств через предоставление мер государственной поддержки. Министерствам национальной экономики и финансов представить предложения в месячный срок", - заявил президент.

Кроме того, на встрече с общественностью Токаев высказался о январских событиях, назвав их "позорными для репутации страны", а также рассказал, как будут развивать административный центр Алматинской области - город Кунаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1993363-tokaev-poruchil-razrabotat-plan-po-razmescheniyu-relotsirovannyh-iz-rossii-kompaniy-po-perimetru-bakad/