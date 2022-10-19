Токаев: Многие жители области для посещения врачей едут в Алматы, но у мегаполиса есть предел

Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/bort_01

Касым-Жомарт Токаев прибыл в Алматинскую область, где провел встречу с общественностью. Об этом сообщает официальный Telegram-канал пресс-службы Акорды.

"Алматинская область входит в число густонаселенных регионов страны. Строительство здесь медицинских центров – одна из приоритетных задач. На текущий момент необходима модернизация больниц и поликлиник в соответствии с современными требованиями. Эта работа напрямую влияет на качество жизни наших граждан.

На сегодняшний день в области действует 396 учреждений здравоохранения. По моему поручению реализуется национальный проект по модернизации сельского здравоохранения. В рамках проекта в регионе в течение трех лет будут построены 38 оздоровительных центров. Но и этого недостаточно.

Сейчас многие жители области для посещения врачей едут в Алматы, поэтому нехватка медицинских учреждений ощущается не так остро. Однако нельзя забывать, что и у мегаполиса имеется свой предел. Известно, что его медицинская инфраструктура перегружена.

Акимату области нужно тщательно изучить, в каком районе и в каком количестве нужны объекты здравоохранения. После этого правительством будут приниматься конкретные меры", – сказал Токаев.

Напомним, сегодня глава государства прибыл с рабочей поездкой в Алматинскую область. На встрече с общественностью региона президент, помимо прочего, высказался о росте цен на продукты, а также предложил создать в Кунаеве академгородок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1993358-tokaev-vyskazalsya-o-meditsine-v-almatinskoy-oblasti/