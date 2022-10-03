Очередь в ЦОН и полупустые гостиницы: что происходит в Уральске после наплыва россиян

Очередь. Фото: Медета Медресова/mgorod.kz

Сегодня в Уральске по-прежнему наблюдаются длинные очереди у банков и ЦОНа, расположенного по улице Жангир хана. Россияне пытаются пройти регистрацию и оформить ИИН. Однако в гостиницах уже появились свободные номера, передает "Мой город".

"В ЦОН скопилась огромная очередь с раннего утра, но в ней еще три: кто забронировал онлайн, пришел за готовым ИИН и кто - впервые. Но всем для начала нужно отметиться в тетрадке за столиком, а уже потом определяться и становиться в нужную очередь. Тут россияне со всех городов", - поделился мужчина из очереди.

Длинные очереди можно наблюдать и у банков.

Очередь. Фото: Медета Медресова/mgorod.kz

А вот организованные для иностранцев ночлеги уже практически пустуют. Например, в детском лагере "Атамекен" приезжие говорят, что осталось всего 30 человек, которые ждут своего рейса.

"Я приехал 29 сентября в детский лагерь. Ночлег здесь стоит две тысячи тенге. Я предприниматель, у меня есть свой небольшой бизнес в России, который, к счастью, работает и дальше.

Повестки на руки я не получил, а в такое неспокойное время решил исполнить свою давнюю мечту - попутешествовать. В ближайшее время я выеду в Актобе, оттуда - в Алматы, а дальше планирую поехать в Грузию. Да, здесь большая часть приезжих просто проездом. А те, кто планирует остаться в Казахстане, едут в большие города: Алматы и Астана", - рассказал россиянин Дмитрий.

Детский лагерь. Фото: Медета Медресова/mgorod.kz

Другой гражданин соседней страны по имени Максим поделился, что его супруга предлагала переехать в Алматы еще три года назад, но он не соглашался. Сейчас, когда стоял выбор между спокойной жизнью и военными действиями, он выбрал первое.

"Всю жизнь проработал в ресторанном бизнесе. Думаю, для меня не составит труда найти вакансию. Хочу сказать, что 80% приезжих - умные, начитанные люди, которые просто боятся смерти, не более того", - отметил мужчина.

Корреспонденты проехали по гостиницам города, некоторые из них оказались полупустыми. Администраторы отметили, что наплыв иностранцев уже не такой сильный и есть свободные номера.

Напомним, ранее сообщалось, что очереди на границе Казахстана и России уменьшились.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990846-ochered-v-tson-i-polupustye-gostinitsy-chto-proishodit-v-uralske-posle-naplyva-rossiyan/