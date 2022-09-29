Жилые дома начали подключать к отоплению в Астане

Батарея. Иллюстративное фото: Yaroslav Litun/ Getty Images

Отопительный сезон в Астане в этом году стартовал раньше срока в связи с похолоданием. 29 сентября многоквартирные дома начали подключать к отоплению, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на акимат столицы.

Отмечается, что с 27 сентября к отоплению начали подключать социальные объекты (медучреждения, школы, детсады, спортивные объекты и т.д).

Также, по данным акимата, в столице продолжаются работы по газификации жилых массивов.

В настоящее время районы "Алматы" и "Сарыарка" полностью обеспечены возможностью подключения домов к газу.

Кроме того, для жителей частного сектора определены компании, которые реализуют уголь.

По данным администрации города, в целях недопущения роста цен с компаниями заключены соответствующие меморандумы о закреплении стоимости угля.

Астанчанам сообщили, что работает "горячая линия" по номеру 109, где можно узнать о запасах, ценах и наличии угля на тупиках.

Напомним, накануне в Астане выпал первый снег. Также синоптики прогнозировали в столице прохладную погоду. Напомним, что несколько дней назад отопление начали включать в школах и больницах Астаны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990255-zhilye-doma-nachali-podklyuchat-k-otopleniyu-v-astane/