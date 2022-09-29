Какой будет погода в крупнейших городах Казахстана

Парк. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Актуальный прогноз погоды на четверг, 29 августа, опубликовал официальный сайт РГП "Казгидромет" - в Алматы и Шымкенте синоптики прогнозируют тепло, а в Астане уже царит настоящая осень.

Согласно прогнозам синоптиков, в Алматы сегодня ожидается до 18-20 градусов выше нуля, скорость ветра составит от 2 до 7 метров в секунду.

Теплая погода ждет и жителей Шымкента - здесь обещают до +24...+26 градусов и небольшое усиление ветра до 8-13 м/с. Осадков в обоих мегаполисах не ожидается.

Между тем в Астане столбики термометров поднимутся лишь до +4...+6 градусов. Скорость ветра составит 2-7 метров в секунду.

Напомним, накануне в столице выпал первый снег.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990127-kakoy-budet-pogoda-v-krupneyshih-gorodah-kazahstana/