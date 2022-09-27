Отопление начали включать в школах и больницах Астаны из-за похолодания

Батарея. Иллюстративное фото: nikkimeel / Getty Images

В столице Казахстана из-за похолодания уже начали отапливать социальные объекты. Через несколько дней планируется начать включать отопление и в жилых домах, сообщается на официальном сайте акимата Астаны.

"В Астане в связи с похолоданием раньше срока начали подключать к отоплению социальные объекты (медучреждения, школы, детсады, спортобъекты и другие). С 30 сентября к отоплению поэтапно начнут подключать многоквартирные дома", – говорится в сообщении ведомства.

Также отмечается, что в столице продолжаются работы по газификации жилых массивов. Сейчас районы Алматы и Сарыарка полностью обеспечены возможностью подключения домов к газу.

"Для жителей частного сектора определены компании, которые реализуют уголь. В целях недопущения роста цен, с компаниями заключены соответствующие меморандумы о закреплении стоимости угля", – добавили представители акимата.

Также по номеру "109" работает горячая линия, где можно узнать о запасах, ценах и наличии угля на тупиках.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989847-otoplenie-nachali-vklyuchat-v-shkolah-i-bolnitsah-astany-iz-za-poholodaniya/