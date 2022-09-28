Первый снег выпал в Астане (фото, видео)

Автомобили в снегу. Фото: NUR.KZ / Айгерим Аскарова

Сегодня, 28 сентября, в столице Казахстана выпал первый за этот год снег. Корреспондент NUR.KZ сфотографировал и показал, как сейчас выглядят улицы города.

Накануне в Астане всю ночь шел дождь, но днем было сухо. К вечеру опять стало моросить, а за этим последовал легкий снегопад.

Листья в снегу. Фото: NUR.KZ / Айгерим Аскарова

Отметим, что снег в столице ожидался еще по прогнозам синоптиков.

Первый снег в Астане. Фото: NUR.KZ / Айгерим Аскарова

Ночью же, по данным сайта "Казгидромета", температура воздуха в Астане упадет до -3…-5 градусов. Также возможен туман. Скорость ветра при этом не должна превысить 2-7 м/с.

Автомобиль в снегу. Фото: NUR.KZ / Айгерим Аскарова

Накануне стало известно, что в столичных школах и больницах уже начали включать отопление. В акимате пообещали, что с 30 сентября к отоплению поэтапно начнут подключать и многоквартирные дома.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990118-pervyy-sneg-vypal-v-astane-foto-video/