Qazaq Air отреагировала на фейки о специальных рейсах из России

Самолет. Иллюстративное фото: pexels.com

Авиакомпания Qazaq Air в своем опубликовала обращение коммерческого директора касательно распространившихся в Сети фейках о спецрейсах.

"АО "Qazaq Air" сообщает, что распространяемая в сети Интернет и социальных сетях информация о специальных рейсах между РК и РФ, выполняемых авиакомпанией, является недостоверной и не соответствует действительности", — говорится в сообщении.

Авиакомпания напоминает клиентам, что актуальное расписание и стоимость билетов можно узнать на официальном сайте авиаперевозчика или в авторизованных агентствах по продаже авиабилетов.

Напомним, что 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации.

После некоторые граждане решили покинуть Россию, при этом многие отправились в Казахстан. Уже на следующий день в соцсетях появились кадры с длинными очередями из автомобилей, выстроившихся на казахстанско-российской границе.

Люди добираются до Казахстана и воздушным транспортом.

Накануне глава МВД рассказал, сколько россиян приехало, а сколько – уехало из Казахстана за последнюю неделю.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990033-qazaq-air-otreagirovala-na-feyki-o-spetsialnyh-reysah-iz-rossii/