"Не вижу вины государства": министр юстиции – об ажиотаже на рынке арендного жилья

Канат Мусин. Фото: сайт Департамента юстиции города Астаны

Глава Минюста Канат Мусин в кулуарах мажилиса ответил на вопрос, не боятся ли власти массовых протестов из-за того, что владельцы квартир в несколько раз подняли стоимость аренды из-за наплыва россиян в Казахстан, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я не вижу оснований для массовых протестов", — заявил Канат Мусин.

При этом он призвал казахстанцев расставить четкие акценты.

"Давайте называть вещи своими именами. Подъем цен и существенное увеличение арендной платы делает не государство, а такие же казахстанцы. Поэтому протестовать против чего? Против деятельности других казахстанцев? Я не вижу в этом вины государства", — заявил министр.

Напомним, после объявления частичной мобилизации в соседней России в Казахстане появились сообщения об ажиотаже на рынке арендного жилья. Как именно поменялись цены на арендное жилье в стране в последние дни, читайте здесь.

На фоне ажиотажа с арендным жильем в стране активизировались мошенники. Они распространяют ссылки якобы на сайты для бронирования квартир, которые на самом деле ведут на фишинговые ресурсы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990023-ne-vizhu-viny-gosudarstva-ministr-yustitsii-ob-azhiotazhe-na-rynke-arendnogo-zhilya/