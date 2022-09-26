"Просят раздать Wi-Fi": что происходит в Костанае из-за наплыва россиян

ЦОН № 2 в Костанае. Фото: NUR.KZ/Дилара Аронова

Приграничная Костанайская область в последние дни является местом притяжения российских граждан, которые массово покидают свою страну после объявления о частичной мобилизации. Несмотря на то, что людей в Костанай прибывает много, миграционная служба сообщает, что регион приезжие рассматривают, прежде всего, как транзитный, передает корреспондент NUR.KZ.

На улицах Костаная в последние дни можно встретить молодых людей с чемоданами и дорожными сумками. Они спрашивают дорогу до обменных пунктов и салонов сотовой связи.

"Мы приехали буквально только что. Весь путь от Екатеринбурга занял около 15 часов, на границе стояли 5 часов. Но мы ехали на маршрутном автобусе, если бы передвигались на машине, было бы дольше.

Конечно, мое состояние после 21 сентября описать сложно. Очень сильно крыло. Да и давно вся эта ситуация была неприятна и заставляла переживать. Просто безумие какое-то. Но как только пересекли российскую границу, сразу отпустило. Напряжения стало меньше. Планируем лететь в Алматы. Там есть знакомые", — рассказывает гражданин России по имени Евгений.

В Костанай он приехал вместе с девушкой.

Россияне на улицах Костаная. Фото: NUR.KZ/Дилара Аронова

Костанайцы говорят, что иностранцы иногда даже заходят в офисы в центре города и просят подключиться к Wi-Fi, чтобы сообщить родственникам, что они благополучно добрались до Казахстана.

"Я работаю в офисе в центре города. В пятницу ко мне зашли несколько молодых людей и попросили поделиться интернетом. У них не был подключен роуминг, бесплатный Wi-Fi у нас в городе они также найти не смогли. А им надо было связаться с родными и рассказать, что они благополучно добрались. Конечно, мы разрешили им подключиться, молодые люди поблагодарили и ушли", — рассказывает жительница Костаная по имени Анастасия.

Костанай. Фото: NUR.KZ/Дилара Аронова

Начальник управления миграционной службы ДП Костанайской области Кайрат Дутпаев сообщил, что чаще всего иностранцы въезжают в Костанай, чтобы отсюда уехать в Алматы или Астану.

"Наша область в миграционном плане является специфической. Мы — транзитный регион. В уведомлениях, которые подают принимающие стороны (гостиницы, хостелы, родственники приезжих) в миграционную службу, чаще всего написано, что иностранный гражданин планирует через некоторое время покинуть Костанайскую область. 80-90% приезжих изъявляют именно такое желание.

В нашем регионе они останавливаются на несколько дней для того, чтобы узаконить свое пребывание в Казахстане: получить ИИН нерезидента. В этом плане все гости нашей страны очень законопослушные. Не было никаких эксцессов, связанных с тем, что кто-то что-то нарушил. Все соблюдают порядок. Мы также ведем мониторинг криминогенной обстановки. Ни одного нарушения общественного порядка или противоправных действий с участием недавно прибывших иностранцев зарегистрировано не было", — говорит Кайрат Дутпаев.

Кайрат Дутпаев (в центре). Фото: NUR.KZ/Дилара Аронова

Как отмечает начальник управления миграционной службы, примерно 20% прибывших в Костанайскую область граждан России — это бывшие казахстанцы, уроженцы Костанайской области. У многих из них здесь живут родственники.

Кайрат Дутпаев также напомнил костанайцам, что регистрация иностранцев, временно пребывающих в РК, это ответственность принимающей стороны. Но жители города соблюдают закон. По словам Дутпаева, если раньше в день регистрировалось от 50 до 100 уведомлений, то сейчас их количество увеличилось в два или три раза.

Заместитель директора филиала госкорпорации "Правительство для граждан" по Костанайской области Шынгыс Аширбеков рассказал, что всех иностранцев сейчас принимают в ЦОНе №2 по улице Гашека, чтобы не создавать очередей в центральном ЦОНе.

Возле ЦОНа по улице Гашека действительно очередь из молодых людей. Большинство из них заявляют, что находятся в Казахстане транзитом. Кто-то собирается уехать в Турции, кто-то еще не решил, в какую страну.

Напомним, 21 сентября в России объявили о частичной мобилизации. После этого в соцсетях появились кадры с длинными очередями из автомобилей, выстроившихся на казахстанско-российской границе.

Сегодня в Комитете миграции МВД РК рассказали, сколько граждан России получили вид на жительство в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989665-prosyat-razdat-wi-fi-chto-proishodit-v-kostanae-iz-za-naplyva-rossiyan/