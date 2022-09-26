Как может регулироваться рынок арендного жилья в Казахстане, рассказала министр труда

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Глава Министерства труда и соцзащиты населения на брифинге в СЦК заявила о возможности регулирования рынка арендного жилья в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Тамара Дуйсенова признала, что в Казахстане рынок арендного жилья до конца не отрегулирован и определенная его часть находится в "тени".

"Сейчас по этому вопросу есть отдельное поручение АЗРК (Агентство по защите и развитию конкуренции – прим. ред.) для рассмотрения этого вопроса и внесения своих предложений. Думаю, в скором времени АЗРК даст свои предложения по этому направлению", – добавила она.

При этом, министр заявила, что этот рынок должен регулироваться, и регулироваться таким образом, чтобы были защищены интересы как арендодателей, так и лиц, которые арендуют эти квартиры.

"Это не означает, кому, за сколько нужно сдавать жилье, а (означает – прим. ред.) регулирование как рынка – чтобы был реестр, чтобы понятно было, какое количество квартир у нас сдается в аренду, и являются ли эти лица (арендодатели – прим. ред.) налогоплательщиками", – резюмировала Тамара Дуйсенова.

Также сегодня министр труда и соцзащиты населения рассказала, угрожает ли наплыв россиян рынку труда Казахстана.

Кроме того, она прокомментировала предложение депутатов мажилиса разделить ее министерство на два отдельных ведомства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989662-kak-mozhet-regulirovatsya-rynok-arendnogo-zhilya-v-kazahstane-rasskazala-ministr-truda/