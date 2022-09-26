"Они взаимоувязаны": Дуйсенова высказалась о разделении ее министерства надвое

Тамара Дуйсенова. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

Министр труда и соцзащиты населения Тамара Дуйсенова на брифинге в СЦК прокомментировала предложение депутатов мажилиса разделить ее ведомство на два отдельных, передает корреспондент NUR.KZ.

Дуйсенова напомнила, что в 90-е годы в Казахстане было два отдельных министерства - Министерство труда и Министерство социальной защиты. Позже они были объединены в одно ведомство.

"Функции этих министерств взаимоувязаны. Сегодня накопительные или же солидарные пенсии назначаются исходя из трудового стажа граждан. Размеры пенсий и пособий зависят от того, насколько ими (гражданами - прим.ред.) были отчислены пенсионные взносы или соцотчисления.

Поэтому социальная защита является одним из механизмов стимулирования занятости, а сфера занятости должна идти на то, что каждый человек, если работает и перечислял своевременно пенсионный взнос, то его социальное обеспечение должно быть выше, чем неработающего населения", - пояснила она.

Во время брифинга Дуйсенова также рассказала, планируется ли вводить в Казахстане ограничения на работу для россиян.

Напомним, в середине сентября депутат мажилиса Ерлан Смайлов предложить разделить Министерство труда и соцзащиты населения РК, заявив, что "ведомство давно утратило идеологию устойчивого развития сферы труда и социальной сферы в интересах граждан".

"Учитывая стратегическую важность сферы труда для устойчивого социально-экономического развития страны и обеспечения достойного уровня жизни казахстанцев, а также многолетнюю неспособность Минтруда и соцзащиты эффективно управлять отношениями в этой ключевой сфере, целесообразным представляется разделить МТСЗН на Министерство труда и Министерство социального развития", – заявлял парламентарий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1989656-oni-vzaimouvyazany-duysenova-vyskazalas-o-razdelenii-ee-ministerstva-nadvoe/