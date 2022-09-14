Разделить Министерство труда и соцзащиты населения на два предложил депутат

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Депутат мажилиса Ерлан Смайлов на пленарном заседании палаты рассказал, как можно улучшить защиту прав трудящихся в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат напомнил, что мажилисмены неоднократно ставили перед правительством РК вопрос о необходимости пересмотра методики расчета минимальной заработной платы.

"Решение нами предлагалось – это ратификация Конвенции Международной организации труда №131 "Об установлении минимальной заработной платы с особым учетом развивающихся стран", принятой в 1970 году.

Эта Конвенция закладывает систему защиты наемных работников от неоправданно низкой заработной платы, кроме того, содержит предложения о процедуре установления минимальной заработной платы.

Год назад и в течение всей второй сессии седьмого созыва мы поднимали этот вопрос в ряде депутатских запросов фракции НПК. Но вновь дежавю – ситуация с бездействием правительства и профильного министерства в сфере труда повторяется. Решение о повышении МЗП снова, как и год назад, принято главой государства в ручном режиме", – отметил Ерлан Смайлов.

Однако, по его словам, ситуация с МЗП – это лишь верхушка айсберга проблем в сфере труда и справедливой оплаты по его результатам.

Важнейшим многолетним проблемным вопросом, требующим своего скорейшего решения, как заявил депутат, является практика исчисления заработной платы гражданских служащих, государственных служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, и казенных предприятий, на основании базового должностного оклада (БДО), составляющего 17 697 тенге и не менявшегося уже 6 лет, с 2016 года.

"Накопленная инфляция за этот период составила более 150%, то есть только уровень цен в стране повысился в полтора раза и, соответственно, при неизменном размере оплаты труда реальная покупательная способность зарплат работников снизилась за этот период в полтора раза.

И это только статистически, в реальности жизнь подорожала в разы. Этот подход не учитывает ежегодное, точнее ежемесячное, повышение цен на продукты питания, одежду, услуги, и не отвечает запросу наших граждан на адекватную оплату труда и качественный уровень жизни", – добавил он.

По словам мажилисмена, только эти два примера еще раз подтверждают "абсолютно пассивную позицию Министерства труда и социальной защиты населения" как в вопросах защиты трудовых прав казахстанцев и развития эффективных отношений в сфере труда, так и в сфере социальной защиты.

"Казахстанское общество не видит наступательной активной позиции МТСЗН в решении проблемных вопросов. Министерство-(тире)-собес давно утратило идеологию устойчивого развития сферы труда и социальной сферы в интересах граждан страны.

Учитывая стратегическую важность сферы труда для устойчивого социально-экономического развития страны и обеспечения достойного уровня жизни казахстанцев, а также многолетнюю неспособность МТСЗН эффективно управлять отношениями в этой ключевой сфере, целесообразным представляется разделить МТСЗН на Министерство труда и Министерство социального развития. Без увеличения затрат из государственного бюджета", – предложил парламентарий.

При этом, как подчеркнул Смайлов, созданному Министерству труда будет необходимо разработать новую Национальную политику в сфере труда.

Ее приоритетом должно стать решение проблем низких доходов работающих казахстанцев, диктата интересов работодателей, прогрессирующего неравенства, несправедливой пенсионной системы, безработицы, проблем работающей бедности – когда зарплаты человеку хватает на удовлетворение только самых базовых нужд и не более.

По словам Ерлана Смайлова, такой подход станет основой нового общественного договора между властью и обществом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1987770-razdelit-ministerstvo-truda-i-sotszaschity-naseleniya-na-dva-predlozhil-deputat/