Слухи о размещении россиян в госпитале Петропавловска прокомментировали в акимате

Коридор в больнице. Иллюстративное фото: pexels.com

В соцсетях появилась информация о том, что в Петропавловске в госпитале для людей, больных COVID-19, якобы размещают россиян. Однако власти ее опровергли, передает Stopfake.kz.

"Это фейк", - сообщили в пресс-службе акимата Северо-Казахстанской области.

То, что информация является ложью, также подтвердили в Министерстве информации и общественного развития РК.

"Сведения, распространяемые в социальных сетях, не соответствуют действительности. Данный вопрос находится на контроле Управления здравоохранения акимата СКО", - отметили в ведомстве.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. После чего в Казахстане был замечен наплыв граждан соседнего государства, а на границе появились очереди.

В Уральске неравнодушные люди предлагают гостям бесплатное жилье, помогают обустроиться, а местный кинотеатр и вовсе отдал целый зал под ночлег.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989573-sluhi-o-razmeschenii-rossiyan-v-gospitale-petropavlovska-prokommentirovali-v-akimate/