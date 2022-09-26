Что происходит на казахстанско-российской границе в ЗКО (фото)

Казахстанско-российская граница в ЗКО. Фото: mgorod.kz

Журналисты 25 сентября побывали на казахстанско-российской границе в Западно-Казахстанской области и рассказали о ситуации. Как стало известно от волонтеров, таксисты "оккупировали" приграничную зону и не подпускают "посторонних" к прибывающим со стороны соседнего государства, передает "Мой город".

Издание отмечает, что на россиянах решили заработать местные таксисты и владельцы жилья.

Так, с погранпоста "Сырым" (самарское направление) до Уральска водители перевозят людей за 2000 рублей с человека (порядка 15 тысяч тенге). При этом расстояние от границы до города составляет всего 53 км.

Волонтеры пожаловались на таксистов, расположившихся у поста "Теплое".

Казахстанско-российская граница в ЗКО. Фото: mgorod.kz

"Мы хотели помочь людям и привезти их в город бесплатно. Так таксисты нам стали угрожать, говорили, если есть родственники, забирайте и уезжайте, иначе самих вывезем отсюда. Было очень страшно. Люди просто озверели. Так же нельзя.

Здесь расстояние до города чуть больше 40 км, а с человека они требуют 2000 рублей. Казахстанские симки продают по 1000 рублей. Как так можно?!" - рассказала волонтер по имени Наталья.

Казахстанско-российская граница в ЗКО. Фото: mgorod.kz

В полиции сообщили, что после поступления информации на пост выехали сотрудники, которые в настоящее время остаются на месте.

Корреспонденты побывали на посту "Теплое". Отмечают, что казахстанских автомобилей здесь больше, чем самих прибывающих.

Казахстанско-российская граница в ЗКО. Фото: mgorod.kz

"Полицейские предупредили таксистов об ответственности. Поговорить с россиянами не удалось - те немногие, кто переходит границу, разговаривать отказываются.

Кстати, пропускают через границу очень медленно, 2-3 человека в час, не больше. Но обстановка стабильная, видимо, влияет присутствие полицейских", - пишет издание.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. После этого на границе с Казахстаном стали появляться очереди. В Актюбинской области таксисты и посредники тоже воспользовались наплывом россиян.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989540-chto-proishodit-na-kazahstansko-rossiyskoy-granitse-v-zko-foto/