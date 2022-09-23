"Тайны здесь нет": Аймагамбетов рассказал, где учатся его дети

Асхат Аймагамбетов. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава Минпросвещения Асхат Аймагамбетов на брифинге в СЦК рассказал, где учатся его дети. Ранее глава другого профильного министерства, Саясат Нурбек, заявил, что его дети хотят и будут учиться за рубежом, передает корреспондент NUR.KZ.

В ходе брифинга журналисты поинтересовались, где учатся дети Аймагамбетова.

"Тайны здесь нет. Ребенок один школьного возраста – он обучается в казахстанской государственной школе", – сообщил в ответ министр.

Он также рассказал, где лечится.

"Я так же, как и все, получаю лечение в государственной медорганизации. Прикреплен я к поликлинике, которая находится в Астане. Госполиклиника. Так же, как и мы все прикрепляемся. Ребенка так же вожу", – резюмировал Асхат Аймагамбетов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989373-tayny-zdes-net-aymagambetov-rasskazal-gde-uchatsya-ego-deti/