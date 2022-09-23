Саясат Нурбек объяснил, почему его дети не перевелись в казахстанскую школу из-за рубежа

Саясат Нурбек. Фото: facebook.com/sayasat

Министр высшего образования и науки РК Саясат Нурбек на брифинге в СЦК объяснил, почему его дети продолжают учебу за рубежом, хотя ранее он обещал перевести их в казахстанскую школу, передает корреспондент NUR.KZ.

Саясат Нурбек заявил, что его дети довольно давно учатся за рубежом.

"Действительно, я обещал и сдержал обещание, дети летом вернулись. Они уже четыре года учатся в зарубежной частной школе на Северном Кипре. Можете проверить. Это британская частная школа, образование там в принципе очень качественное и недорогое по сравнению с нашими частными школами", - заявил он.

Министр отметил, что продолжить учебу на Кипре - выбор детей.

"Мы серьезно с детьми поговорили. Они у меня достаточно взрослые, развитые. Зарубежные школы, что хорошо, они прививают такую самостоятельность, критическое мышление. И они сделали свой выбор.

Я должен уважать выбор своих детей. Они решили продолжить свое обучение на Кипре. Я, уважая решение и право своих детей на выбор образования, согласился с их решением. Поэтому я прошу уважать мое мнение и моих детей", - резюмировал министр.

Напомним, в июне Министерство науки и образования Казахстана было разделено на два ведомства, одно из которых - Министерство высшего образования и науки - возглавил Саясат Нурбек. Тогда же новоиспеченный министр пообещал, что его дети вернутся в Казахстан и будут учиться здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989309-sayasat-nurbek-obyasnil-pochemu-ego-deti-ne-perevelis-v-kazahstanskuyu-shkolu-iz-za-rubezha/