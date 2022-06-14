Глава нового министерства Саясат Нурбек принес присягу

Саясат Нурбек. Фото: instagram.com/ksayasatnurbek

На заседании правительства Саясат Нурбек, назначенный на днях министром науки и высшего образования Казахстана, принес присягу, передает корреспондент NUR.KZ.

"Перед народом и президентом Казахстана торжественно клянусь посвятить все свои силы и знания делу экономического и духовного развития моей Родины – Республики Казахстан, строго соблюдать Конституцию и законы государства. Во всех своих действиях следовать принципам законности и справедливости гражданского, межнационального и межконфессионального согласия, верно служить народу Казахстана, укреплять государственность и авторитет моей страны в мировом сообществе. Клянусь", - зачитал он.

Напомним, несколько дней назад глава государства подписал указ о мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления. В связи с этим Министерство образования и науки Казахстана было разделено на два ведомства: Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования.

Нурбек Саясат в этот же день был назначен министром науки и высшего образования Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1973978-glava-novogo-ministerstva-sayasat-nurbek-prines-prisyagu/