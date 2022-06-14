Министр науки и высшего образования объяснил, почему его дети учатся на Кипре

Саясат Нурбек. Фото: facebook.com/sayasat

Новый министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек в кулуарах кабмина объяснил, почему его дети учатся на Кипре, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ отметили, что дети Саясата Нурбека учатся на Кипре. По их данным, ранее министр говорил, что они учатся там из-за того, что он не доверяет казахстанскому образованию.

"Это обычное передергивание слов. Абсолютно такого не было. 26 июня они приезжают обратно в Казахстан, я вам дам детальный фотоотчет, что они здесь, наконец-то. С нетерпением их жду", – ответил он.

Прокомментировал Нурбек и вопрос о том, почему они все это время были на Кипре.

"Есть три причины. Первое, это состояние здоровья супруги и моих детей. Есть четкое медицинской заключение, есть определенные проблемы. Второе, к сожалению, я не смог финансово обучать их здесь в частных школах. Третье, это очень хорошая британская школа по британскому формату.

Но не переживайте, я еще раз открыто вам говорю, 26 июня они возвращаются в Казахстан", – пояснил министр.

В связи с этим журналисты поинтересовались, связано ли возвращение его детей с тем, что Саясат Нурбек стал министром, и что теперь он сможет позволить себе обучение детей в частных школах Казахстана.

"Министром я стал всего день назад, за день, наверное, невозможно что-то поменять ни в личном состоянии, ни, тем более, в системе образования и науки. Возвращаются они в обычную школу, тоже будет детальный фотоотчет, так что не переживайте за мое благосостояние и за моих детей.

Что касается заработной платы, я не знаю – первый день на работе. Министерства еще нет как юридического лица. Я даже сам себя еще не могу нанять на работу. Это все мне нужно будет месяц-два выстраивать с нуля. Вы должны понять, что я даже сейчас не могу заняться содержательной работой. Мне придется создать министерство, нанять себя на работу и потом нанимать людей и все делать", – резюмировал Нурбек.

Напомним, что 11 июня Министерство образования и науки Казахстана разделили на два ведомства: Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования.

В этот же день Саясат Нурбек был назначен министром науки и высшего образования Казахстана. Сегодня на заседании правительства он принес присягу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1974021-ministr-nauki-i-vysshego-obrazovaniya-sayasat-nurbek-obyasnil-uchebu-svoih-detey-na-kipre/