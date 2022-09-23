"Жить станет чуточку сложнее": как приток россиян может отразиться на экономике Казахстана

Калькулятор. Иллюстративное фото: patpitchaya / Getty Images

После объявления о частичной мобилизации россияне стали массово покидать страну. Некоторые из них решили переехать в Казахстан. Эксперты рассказали, как приток граждан соседней страны может отразиться на экономике РК, передает сайт телеканала КТК.

Как отметили корреспонденты, на казахстанско-российской границе выстроились километровые очереди - такую картину наблюдают на пунктах пропуска в ряде областей.

Приезжие активно ищут жилье и занимаются обустройством на новом месте.

Эксперты сообщают, что ситуация с притоком россиян уже сказалась на ценах на аренду жилья. К примеру, в Алматы аренда однокомнатной квартиры уже стоит до 300 тысяч тенге в месяц, двухкомнатной - почти 800 тысяч.

"С учетом нынешней ситуации, либо цена останется на этом уровне (...). Ну, если повысится, то максимум до 20%, потому что куда еще повышать?! Арендное жилье сейчас очень дорогое", - высказалась о ситуации на рынке специалист по недвижимости Дина Килибасова.

Эксперты не исключают, что стоимость еды, одежды и, например, такси тоже может возрасти.

"Когда растет спрос, цена растет вверх. Потому что цена – это, по сути, баланс между спросом и предложением. Сейчас снова приехавшие люди будут поднимать спрос.

Для условного простого казахстанца жить станет чуточку сложнее, да. Но теперь, если мы опять же вспомним, что квартиры сдают казахстанцы, которые за это будут получать больше денег, тратить их здесь, в стране, это хорошо для экономики", - считает экономист Андрей Чеботарев.

Источник: сайт телеканала КТК

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. После этого на границе Казахстана и РФ выстроились километровые очереди из желающих покинуть Россию граждан соседней страны.

Накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что информация касательно очередей на границах и о том, что люди скупают авиабилеты, чтобы улететь из России, сильно преувеличена.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989210-zhit-stanet-chutochku-slozhnee-kak-pritok-rossiyan-mozhet-otrazitsya-na-ekonomike-kazahstana/