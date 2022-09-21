Почему иностранные пенсионеры путешествуют, а казахстанские вынуждены выживать, ответила Дуйсенова

Тамара Дуйсенова. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

Пока в некоторых странах пенсионеры могут позволить себе на пенсии жить комфортно – путешествовать и наслаждаться жизнью, казахстанские, в основном, вынуждены выживать. С чем это связано и будет ли когда-нибудь по-другому в интервью NUR.KZ рассказала министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова.

По словам министра, позволить себе жить в удовольствие иностранные пенсионеры могут из-за того, что смогли вовремя позаботиться о своей старости.

"Я недавно читала, что в США, к примеру, только 25% живет на государственные пенсии. Большинство из них заранее откладывает деньги на пенсионный период жизни. Остальное – это сбережения или дивиденды, которые они получают от акций или облигаций, в которые вкладывались", – отметила Дуйсенова.

Для того, чтобы и наши пенсионеры могли жить так же, необходимо время, уверена министр.

"Нужно понимать, что США или Европа переходили от рынка к рынку, а нашей экономике всего чуть более 30 лет, у нас фондовый рынок еще не сформировался на должном уровне. Нам нужно будет пройти этот путь.

Вспомните, еще лет 10 назад, у нас пенсии были ниже, чем в соседних странах. Пенсионеры все время жаловались. Вот я недавно в Атырау приехала, и говорю: "Ағаларым, апаларым, вы раньше говорили, что пенсии маленькие, а теперь у нас выше, чем в других странах, почему не хвалите?". Отвечают: "Ну, хотелось бы еще больше". То, что у нас есть сегодня – это наши финансово-экономические возможности. В семье ведь так же, вы же не можете потратить все деньги на одежду, не купив продукты", – заключила глава Минтруда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1988811-pochemu-inostrannye-pensionery-puteshestvuyut-a-kazahstanskie-vynuzhdeny-vyzhivat-otvetila-duysenova/