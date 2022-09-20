Размер средней пенсии в сентябре назвали в Минтруда

Пенсии собираются увеличить в 2023 году. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В 2023 году казахстанцев ждет ряд повышений. Это касается и пенсионных выплат. Однако на данный момент пенсии рассчитываются, как и прежде. Сколько в среднем получили пенсионеры в сентябре, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты.

По состоянию на 1 сентября в стране насчитывается более 2,2 млн пенсионеров. Все они получают пенсионные выплаты. Так, только в сентябре из республиканского бюджета на это было направлено 244,1 млрд тенге. Из них:

на выплату базовой пенсии – 74,2 млрд тенге;

на выплату солидарной пенсии – 169,9 млрд тенге.

Всего же с начала года казахстанцам было выплачено более 1,9 трлн тенге.

Напомним, в 2023 году в стране планируется увеличить пенсии по возрасту сразу на 10,5%. Но на этом все не закончится. По плану до 2027 года базовая пенсия будет также увеличиваться пока ее минимальный размер не будет составлять 70% от величины прожиточного минимума, а максимальный не достигнет 120%.

На данный же момент серьезного месячного роста не произошло. Согласно официальным данным, средний размер пенсионной выплаты в сентябре составил 109 224 тенге. В июле 2022 года этот показатель был равен 109 156 тенге.

Другими словами – средний размер пенсии в Казахстане вырос всего на 68 тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1988735-razmer-sredney-pensii-v-sentyabre-nazvali-v-mintruda/