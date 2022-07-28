Запрет на вывоз угля планируют ввести в Казахстане

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Комитет индустриального развития МИИР РК подготовил проект приказа "О некоторых вопросах регулирования вывоза угля", в котором говорится о временном запрете на вывоз данного вида топлива. Соответствующий документ опубликован на портале "Открытые НПА".

Проект приказа появился на сайте вчера, 27 июля. В настоящее время он находится на публичном обсуждении, которое продлится до 10 августа.

"Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сроком на шесть месяцев автомобильным транспортом уголь каменный, брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, полученные из каменного угля: уголь каменный, пылевидный или непылевидный, но не агломерированный (код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 2701)", – предлагают авторы проекта приказа.

Уточняется, что запрет вводится в пиковый период (с 1 августа) для исключения ажиотажа по обеспечению углем населения и энергобезопасности.

Также авторы проекта отметили выявленные ранее факты повышения цен на уголь так называемыми "перекупщиками" в период высокого спроса.

Помимо этого специалисты указали на возросший экспорт угля в оседание страны.

"Целесообразность установления временного запрета на вывоз угля автомобильным транспортом с территории Республики Казахстан была поддержана на заседании Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях (МВК) от 8 июля 2022 года", – говорится в пояснительной записке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1980632-zapret-na-vyvoz-uglya-planiruyut-vvesti-v-kazahstane/