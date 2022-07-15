Заранее запастись углем призвали казахстанцев в МИИР

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Вопросы подготовки к отопительному сезону обсудили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК - в ведомстве призвали казахстанцев заранее запастись углем, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

МИИР сформировало план потребности угля для бюджетных организаций и населения на 2022-2023 годы. Согласно плану, объем потребления составляет порядка 9,5 млн тонн, 2,8 млн из них приходится на коммунально-бытовой сектор.

"Подготовка к следующему отопительному сезону министерством начата в марте текущего года. Представителям местных исполнительных органов рекомендуется начать заготовку угля для населения с 15 июля.

Министерством разработана дорожная карта. На сегодня карта направлена акиматам областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент для работы", – проинформировал председатель Комитета индустриального развития Ильяс Оспанов.

Подводя итоги совещания, Ускенбаев поручил ответственным лицам держать на постоянном контроле работу по подготовке к отопительному сезону.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1978623-zaranee-zapastis-uglem-prizvali-kazahstantsev-v-miir/