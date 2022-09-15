Еще один автобусный маршрут изменит схему движения в Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ.Петр Карандашов

Управление городской мобильности Алматы предупредило жителей южной столицы об изменении схемы движения автобусного маршрута №13, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Как пояснили в ведомстве, с 16 сентября по просьбам жителей микрорайона Нижняя пятилетка Турксибского района автобусы данного маршрута будут ездить следующим образом:

Сворачивать с ул. Спасская налево на ул. Бекмаханова, потом направо на ул. Бартольда, еще раз направо на ул. Земнухова. Затем автобус будет разворачиваться и ехать в обратном направлении с заездом на ул. Цеткин до ул. Бартольда – ул. Бекмаханова – снова заезд на ул. Спасскую – ул. Бекмаханова.

Далее – по схеме.

Мы писали, что с понедельника в Алматы был запущен новый маршрут, а схемы некоторых изменены.

Напомним, недавно жители пригорода Алматы пожаловались на нехватку общественного транспорта. По их словам, в часы пик автобусы переполнены настолько, что путь до учебы для школьников становится настоящим испытанием.

О проблеме общественного транспорта на днях высказался замакима Алматы Аскар Амрин. По его мнению, в Алматы недостаточно эффективно организована маршрутная сеть. Большинство городских маршрутов длинные, нет четкой связи пригородного и городского общественного транспорта, отсутствуют удобные для пересадки транспортные хабы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1988030-esche-odin-avtobusnyy-marshrut-izmenit-shemu-dvizheniya-v-almaty/