"Условия невыносимые": на переполненные автобусы пожаловались жители пригорода Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Жители пригорода Алматы жалуются на нехватку общественного транспорта – в часы пик автобусы переполнены настолько, что путь до учебы для школьников становится настоящим испытанием.

Как передает "Первый канал "Евразия", с началом учебного года дорога из Кыргауылды и Акжара до центра Алматы превращается в настоящую полосу испытаний. О комфортной поездке по утрам, говорят люди, забыли давно. Жалуются: приехать на работу вовремя – настоящее чудо.

Попасть в автобусы в утренний час пик, говорят жители пригорода, почти невозможно. Общественный транспорт, который идет в сторону города, переполнен уже с 7 утра. Решить проблему, по мнению людей, поможет увеличение подвижного состава или, например, отдельный школьный автобус.

Особенно недовольны алматинцы городскими маршрутами №22, 119 и 212. По их словам, утром – когда на остановках больше всего людей – на линию выходит далеко не весь состав. Соответственно, интервал между автобусами большой.

После поездок в битком забитых автобусах, говорят пассажиры, дети доезжают до школы с порванными рюкзаками, обувью и в испорченной одежде.

"В каком состоянии дети ездят в школу, школ у нас не хватает в нашем районе, поэтому вынуждены ездить дети в школу ближе к центру. Бывает, что и детей пихают и толкают, и рюкзаки у них где-то там остаются.

Такое предложение, чтобы увеличили в часы пиковые количество автобусов, а потом днем можно немножечко сократить по желанию", – поделилась жительница микрорайона Акжар Гульзада Раисова.

"Маленькие дети плачут, есть те, кого в садик везут. Условия невыносимые. Нужно увеличить автобусы однозначно", – считает еще одна жительница Акжара Назира Смаилова.

Жалуются люди и на то, что в микрорайон Акжар с населением почти 23 тысячи человек ездят всего два маршрута. Некоторым приходится добираться на такси – а это не меньше 2,5 тыс. тенге.

В акимате на жалобы людей отвечают коротко: якобы регулярность на маршрутах № 22 и 119 соблюдается, как и интервал в часы пик – 7-9 минут. А вот с 212 маршрутом из Кыргауылды действительно есть проблемы.

"По маршруту №212 наблюдается нарушение интервала, регулярность составляет 70%, наблюдается нехватка подвижного состава. Сходы с рейсов связаны с техническим состоянием автобусов.

Перед перевозчиком поставлена задача по улучшению качества обслуживания и соблюдение регулярности", – говорится в официальном ответе управления городской мобильности Алматы.

На вопрос о школьном автобусе в ведомстве не ответили.

Между тем, накануне на заседании маслихата в акимате заявили, что проблема с маршрутами в городе действительно существует. По техпричинам ежедневно с маршрута сходят 15% транспорта. До 2025 года в мегаполисе появятся еще 1000 новых автобусов. Правда, на каких именно маршрутах, не уточнили.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1987431-usloviya-nevynosimye-na-perepolnennye-avtobusy-pozhalovalis-zhiteli-prigoroda-almaty/