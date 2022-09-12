"Неудобно и занимает много времени": замакима Алматы высказался об общественном транспорте

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Неудобным и занимающим много времени назвал общественный транспорт замакима Алматы Аскар Амрин во время заседания ХXV сессии маслихата города Алматы по утверждению "Программы развития города до 2025 года и среднесрочных перспектив до 2030 года", передает корреспондент NUR.KZ.

"Основная доля пассажиропотока приходится на автобусы и троллейбусы. Средняя скорость автобусов на выделенных путях 25 км/час, в общем потоке – 15-17 км/час. Это неудобно для пассажиров и занимает много времени", - сообщил заместитель акима.

По его словам, недостаточно эффективно организована маршрутная сеть. Большинство городских маршрутов длинные, нет четкой связи пригородного и городского общественного транспорта, отсутствуют удобные для пересадки транспортные хабы.

Аскар Амрин предложил сократить расстояния существующих длинных маршрутов на короткие - менее 10 км - и создать сети магистральных маршрутов.

Кроме того, отметил он, тариф в Алматы не менялся с 2012 года и сегодня формирует убытки автобусных перевозок, которые покрываются субсидиями из городского бюджета.

"Объем субсидий, выплаченных частным перевозчикам из городского бюджета за 2017-2020 года, составил 78 млрд тенге. За последний год сумма субсидий составляет 56 млрд тенге. Существенная динамика роста субсидий налицо.

Что мы получаем взамен? Наши горожане жалуются на большие интервалы ожидания автобусов, низкую регулярность выхода автобусов на линию, низкое качество предоставления услуг и изношенный автопарк.

Необходимо кардинально изменить тарифную политику субсидирования перевозчиков. Субсидии должны быть предоставлены взамен на повышенное качество услуг и обновление парка автобусов", - заявил Амрин.

Он сообщил, что в 2023-2025 годах пройдет поэтапное обновление подвижного состава в автобусных парках на 1000 автобусов, половина из которых - коммунальные и еще половина - частные перевозчики.

"Для дальнейшего развития экологически чистого электротранспорта в предстоящие два года будет обновлен троллейбусный парк на 200 новых троллейбусов, и завершена модернизация контактной сети и подстанций для их обслуживания", - заключил чиновник.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1987329-neudobno-i-zanimaet-mnogo-vremeni-zamakima-almaty-vyskazalsya-ob-obschestvennom-transporte/