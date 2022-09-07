Стало известно о судьбе бюста из дела экс-главы управления культуры Самал Бегалиновой

Школа в Павлодаре. Фото: NUR.KZ

Бюст Алихана Бокейхана до сих пор не установили на территории одноименной школы в Павлодаре. В приговоре суда в отношении экс-руководителя управления культуры Самал Бегалиновой указано, что появиться скульптура должна была к новому учебному году, передает корреспондент NUR.KZ.

На территории школы имени Алихана Бокейхана на данный момент нет ни постамента, ни самого бюста.

В приговоре суда описывается, что установить его изначально планировали в декабре 2021 года к открытию нового учебного заведения. После сроки перенесли на 1 сентября 2022 года.

Однако День знаний прошел, школу открыли, а изваяние не появилось.

Территория школы в Павлодаре. Фото: NUR.KZ

Ситуацию прояснили в управлении культуры региона.

"Во время, когда велось расследование, бюст был вещдоком. Но это никак не связано с тем, почему он не установлен, и пока тянется этот вопрос. Мы только держим его из-за того, что не получили законную регистрацию на школу имени Бокейхана. В течение месяца этот вопрос решится", - прокомментировал и.о. руководителя управления культуры, развития языков и архивного дела Павлодарской области Медет Тауаскан.

Напомним, в середине июня стало известно о задержании руководителя управления культуры Самал Бегалиновой по подозрению в получении взятки. Через месяц в суде рассказали, что миллион тенге чиновница получила от столичного скульптора за заключение договора по изготовлению бюста Бокейхана и беспрепятственную приемку выполненных работ.

В суде Самал Бегалинова признала вину и получила 3 года лишения свободы. При этом ей дали отсрочку отбывания наказания на 5 лет из-за несовершеннолетних детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1986655-stalo-izvestno-o-sudbe-byusta-iz-dela-eks-glavy-upravleniya-kultury-samal-begalinovoy/