Главу управления культуры заподозрили в получении взятки в Павлодаре

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Борцы с коррупцией проводят досудебное расследование в отношении руководителя управления культуры, развития языков и архивного дела Павлодарской области, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на региональный департамент Агентства по противодействию коррупции.

По информации ведомства, главу управления подозревают в получении взятки от предпринимателя за заключение договора о государственных закупках и беспрепятственное подписание акта выполненных работ. При этом, о какой сумме идет речь, не уточняется.

"Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его вины будет принято по результатам расследования", - сообщили в департаменте Агентства по противодействию коррупции по Павлодарской области.

Иную информацию в ведомстве в интересах следствия не разглашают.

По данным официального сайта управления культуры, развития языков и архивного дела Павлодарской области, в настоящее время ведомство возглавляет Самал Бегалинова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1974212-glavu-upravleniya-kultury-zapodozrili-v-poluchenii-vzyatki-v-pavlodare/