Более 3 тыс. школьников перевели на "дистанционку" из-за пожаров в Костанайской области

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В Министерстве просвещения рассказали о поддержке детей, чьи семьи потеряли жилье из-за пожаров в Костанайской области, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.

Организован специальный оперштаб – при нем работают специалисты для поддержки и оказания помощи детям из пострадавших населенных пунктов.

В регион командированы вице-министр просвещения Гани Бейсембаев и замглавы Комитета по охране прав детей Дулат Жекебаев.

В школах организованы эвакоприемные пункты. Детей обеспечили теплой одеждой и горячим питанием.

"До стабилизации ситуации более 3000 школьников региона будут обучаться дистанционно. Для этого сотрудниками штаба совместно с представителями Управления образования Костанайской области будут созданы все условия. Дети, которым нужна помощь, находятся в школах – они в безопасности, их здоровью ничего не угрожает", – сообщил вице-министр просвещения Гани Бейсембаев.

Для оказания поддержки эвакуированным детям в Минпросвещения РК предложили родителям отправить детей в Республиканский учебно-оздоровительный центр "Балдаурен", где созданы условия для проживания и обучения.

"Такая практика уже использовалась во время возникавших ранее чрезвычайных ситуаций", – подчеркнули в Минпросвещения.

Для организации оперативной помощи детям министерство организовало работу круглосуточных горячих линий:

+7 776 170 7383;

+7 777 183 6567;

+7 701 378 6629.

По последним данным, площадь возгорания в Костанайской области составляет более 43 тыс. гектаров. Известно, что огонь уже уничтожил и повредил 108 построек. Среди пострадавших насчитывается 10 человек, есть погибший.

Совсем недавно в Костанайской области объявили чрезвычайную ситуацию местного масштаба.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1986104-bolee-3-tys-shkolnikov-pereveli-na-distantsionku-iz-za-pozharov-v-kostanayskoy-oblasti/