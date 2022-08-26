Осужденный после январских беспорядков: Даже на праздники на площадь ходить не буду

Беспорядки в Семее. Кадр из видео: ДП ВКО

В Восточно-Казахстанской области в службу пробации поступил приговор в отношении 4 участников январских беспорядков. Один из осужденных поделился своими мыслями, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

В суде все четверо участников январских беспорядков признали свою вину. Они получили от двух до четырех лет условного срока.

Выяснилось, что молодые люди с помощью WhatsApp и Telegram активно призывали жителей выйти на площадь.

"Очень сожалею, что так получилось. Я был в толпе и даже не задумывался о последствиях. Это моя главная ошибка. Я сделал для себя выводы, что больше никогда эту ошибку не совершу. Я теперь даже на праздники на площадь ходить не буду. У меня родители, я не хочу, чтобы они еще раз за меня так переживали и плакали", - рассказал 23-летний подучетный.

Напомним, в начале января в Усть-Каменогорске и Семее произошли массовые беспорядки. Как сообщалось, в них принимали участие не меньше 3 тыс. человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1984970-osuzhdennyy-posle-yanvarskih-besporyadkov-dazhe-na-prazdniki-na-ploschad-hodit-ne-budu/