Аналог Ashyq предложили ввести для контроля за отпуском топлива на АЗС в Казахстане

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Разработчик приложения Ashyq Виталий Пустовойтенко на своей странице в Facebook предложил решение для учета отпуска топлива на АЗС в Казахстане. Он заявил, что можно внедрить приложение, которое будет это контролировать.

"У нас есть решение по учету отпуска топлива на АЗС с учетом лимитов, и мы готовы его внедрить за 7-14 дней", – сообщил Пустовойтенко.

В задачи возможного приложения будет входить:

исключение возможности продажи топлива сверх лимитов в одни руки;

обратная связь от населения;

фиксация нарушений.

"Все реализовано на базе мобильного приложения по аналогии с Ashyq – инфраструктура электронного правительства позволяет все это сделать", – отметил эксперт.

Рабочее название возможного проекта – Ashyq OIL.

По словам Пустовойтенко, могут использоваться следующие механизмы защиты:

отпуск только для владельцев авто и водителей;

фиксация непосредственного посещения АЗС;

исключение отпуска на водительские удостоверения;

исключение подделок, "фейковых" посещений АЗС.

Напомним, что вчера глава Минэнерго Болат Акчулаков объяснял, почему в некоторых регионах Казахстана возник дефицит дизеля на АЗС.

По словам министра, одной из причин стала разница цен топлива с соседними странами – люди приезжают из-за границы, закупают топливо в Казахстане и несанкционированно вывозят его за рубеж.

Представители министерства ранее также высказывались о том, почему в некоторых регионах Казахстана сложно купить дизтопливо, хотя НПЗ вырабатывают его в достаточном количестве.

Кроме того, 22 августа в силу вступил приказ Минэнерго об установлении предельных цен на розничную реализацию бензина и дизельного топлива. Согласно документу, в стране установлены дифференцированные цены на дизтопливо.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984990-prilozhenie-ashyq-oil-predlozhili-vvesti-dlya-kontrolya-za-otpuskom-topliva-na-azs-v-kazahstane/