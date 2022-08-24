Острую нехватку ученых в Казахстане отметили эксперты

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На сегодняшний день количество научных сотрудников в Казахстане в два раза меньше, чем в первые годы независимости страны. Тем не менее министр науки и высшего образования Саясат Нурбек отметил, что в ближайшие годы финансирование научных грантов будет увеличено.

В Казахстане наблюдается острая нехватка ученых, передает телеканал "Хабар 24". Этот вопрос был поднят на конференции с участием ректоров крупных вузов.

Отмечается, что сейчас в стране насчитывается около 20 тысяч научных сотрудников, что в два раза меньше, чем в первые годы независимости. В связи с этим эксперты предложили развивать университетскую науку, чтобы именно высшие учебные заведения стали источником научных кадров.

Кроме того, сообщалось, что необходимо пересмотреть модель финансирования – по данным Министерства науки и высшего образования, сейчас бюджет, выделяемый на науку в стране, не достигает и одного процента от ВВП.

"Средства на науку, в первую очередь, поддержаны. Вы знаете, у нас будет увеличение стипендий для магистров, бакалавров, отдельно мы в два раза увеличиваем финансирование на научные гранты, программы целевого финансирования.

Сказать, что мы подошли к 1 проценту от ВВП, еще рано, но мы идем к тому, чтобы в течение ближайших трех лет вывести финансирование базовой науки до 1 процента от ВВП", – отметил министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984617-ostruyu-nehvatku-uchenyh-v-kazahstane-otmetili-eksperty/