Ученые обнаружили в Нидерландах особо заразный штамм ВИЧ

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Ученые обнаружили в Нидерландах опасный штамм ВИЧ, передает Live Science.

Как известно, вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) переходит со временем в СПИД, если вовремя не взяться за лечение.

Команда ученых выявила 17 человек, которые были инфицированы "особым" вариантом. 15 человек были из Нидерландов, один из Бельгии и еще один из Швейцарии. У всех них были поразительно высокие концентрации вируса в крови на ранних стадиях заболевания.

"Особым" вариантом ВИЧ оказался штамм под названием VB, который быстрее прогрессирует в СПИД и является более заразным, чем его предшественники. То есть, если обычно после заражения человек заболевает СПИДом в течение шести-семи лет, то при новом штамме это происходит буквально за два-три года.

К счастью исследователи обнаружили, что стандартное лечение антиретровирусными препаратами эффективно против VB.

Ученые отметили, что свои мутации новый вариант накапливал годами. Они намерены и дальше изучать штамм VB, чтобы в будущем предоставить о нем больше информации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1954554-uchenye-obnaruzhili-v-niderlandah-osobo-zaraznyy-shtamm-vich/