Смаилов высказался о ценах на школьную форму и принадлежности в Казахстане

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Премьер-министр Алихан Смаилов высказался о ценах на школьную форму в Казахстане. В своем официальном Facebook глава правительства рассказал о мерах по удержанию цен.

Премьер отметил, что совсем скоро дети вернутся в школы, а значит радетелям перед 1 сентября предстоят траты.

"Совсем скоро наступит новый учебный год, а это значит, что перед родителями традиционно возникает необходимость покупки школьной формы, обуви и канцелярских принадлежностей. При этом одним из самых чувствительных моментов в этом вопросе является их удорожание.

Конечно, на ценообразование влияет стоимость мировой логистики, сырья и услуг, но вместе с тем в распоряжении Правительства и акиматов есть механизмы, которые позволят финансово смягчить предшкольный закуп для казахстанцев", - написал Смаилов.

Он подробно рассказал о принимаемых мерах:

Во-первых , для удержания цен на школьную форму – Мининдустрии совместно с НПП "Атамекен" и акиматами проведут переговоры с представителями Ассоциации легкой промышленности, крупных швейных цехов и ателье;

, для удержания цен на школьную форму – Мининдустрии совместно с НПП "Атамекен" и акиматами проведут переговоры с представителями Ассоциации легкой промышленности, крупных швейных цехов и ателье; Во-вторых, Минторговли совместно с НПП "Атамекен" и акиматами отработают вопросы удержания цен на канцтовары, ранцы, обувь и другие школьные принадлежности с крупными торговыми центрами и рынками;

Минторговли совместно с НПП "Атамекен" и акиматами отработают вопросы удержания цен на канцтовары, ранцы, обувь и другие школьные принадлежности с крупными торговыми центрами и рынками; В-третьих, акиматами совместно с НПП "Атамекен" будут организованы школьные ярмарки по сниженным ценам в областных и районных центрах, городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, а также выезд школьных автолавок в отдаленные села;

акиматами совместно с НПП "Атамекен" будут организованы школьные ярмарки по сниженным ценам в областных и районных центрах, городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, а также выезд школьных автолавок в отдаленные села; В-четвертых, акиматы закрепят за малообеспеченными семьями госорганы и бизнес-структуры для оказания адресной помощи;

акиматы закрепят за малообеспеченными семьями госорганы и бизнес-структуры для оказания адресной помощи; В-пятых, на сегодняшний день не все регионы выделили средства в фонд «Всеобуча» для поддержки нуждающихся семей. Поэтому акимам поручено обеспечить финансирование данного проекта в необходимом объеме.

"Наша обязанность обеспечить им максимально комфортные условия на всех этапах учебного цикла, окружить вниманием и заботой. В этой связи госорганам и акиматам предстоит как следует поработать по тем направлениям, которые я обозначил. Этот вопрос будет находится на контроле правительства", - написал премьер-министр Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1983084-smailov-vyskazalsya-o-tsenah-na-shkolnuyu-formu-i-prinadlezhnosti-v-kazahstane/