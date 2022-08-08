Еще пять маршрутов изменят схемы движения из-за ремонта на проспекте в Нур-Султане
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Пять маршрутов временно поменяют схемы движения из-за ремонтных работ на проспекте Мангилик Ел в Нур-Султане. Новые схемы движения опубликовала официальная Instagram-страница компании City Transportation Systems.
Как сообщили в CTS, временно изменены схемы движения маршрутов № 18, 43, 46, 54, 70.
Астанчан попросили заранее планировать свой маршрут.
С измененной схемой движения маршрутов можно ознакомиться в посте-карусели ниже.
Напомним, ранее сообщалось, что с 8 по 12 августа будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от улицы Орынбор до улицы Бухар Жырау, а с 6 по 20 августа частично перекрыто движение по улице Сауран.
Между тем сегодня в столице ожидается открытие нового моста по проспекту Улы Дала.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1982127-esche-pyat-marshrutov-izmenyat-shemy-dvizheniya-iz-za-remonta-na-prospekte-v-nur-sultane/