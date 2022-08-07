Объявлена дата открытия нового моста в Нур-Султане

Фото: instagram.com/altay_kulginov_official

Движение по новому мосту по проспекту Улы Дала в столице откроют в этот понедельник, 8 августа. Об этом сообщил аким Нур-Султана Алтай Кульгинов в своем официальном Instagram-аккаунте.

По словам градоначальника, основные работы по строительству автомобильного моста завершены, что позволяет открыть движение.

Отмечается, что завершающие работы по благоустройству моста, в том числе по тротуарной части, продолжатся.

"Мост по проспекту Улы Дала позволит частично разгрузить проспект Мангилик ел, улицы Байтурсынова, Кошкарбаева, Нажимеденова, район ЖК Nova City, аллею "Мынжылдык", повысит доступность нового вокзала "Нурлы жол", жилых массивов "Тельман" и "Промышленный", района гипермаркета "Метро", проспекта Жумабаева, улицы Жургенова", - написал Кульгинов.

Аким пообещал также, что в следующем году в столице будет открыт еще один мост - по проспекту Тауелсиздик через реку Есиль.

"Этот мост позволит обеспечить дополнительную связь проспекта Тауелсиздик, района нового железнодорожного вокзала, улиц Кошкарбаева, Нажимеденова, района мечети Хазрет Султан, улиц Байтурсынова, Кордай, Айнаколь, проспекта Момышулы с левобережьем", - добавил Кульгинов.

Ранее сообщалось, что в Нур-Султане на несколько дней перекроют участок улицы Сейфуллина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1982089-obyavlena-data-otkrytiya-novogo-mosta-v-nur-sultane/