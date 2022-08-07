Еще одну улицу частично перекроют в Нур-Султане

Иллюстративное фото: instagram.com/altay_kulginov_official

Из-за ремонта дороги на левобережье столицы будет частично перекрыта улица Сауран. В связи с этим в Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры обратились к астанчанам, сообщает официальный сайт акимата Нур-Султана.

Сообщается, что с 6 по 20 августа будет частично перекрыто движение для транспорта по улице Сауран на участке от улицы Сыганак до улицы Керей, Жанибек хандар.

"Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать пробок на дорогах города.

Приносим свои извинения за причиненные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ", - говорится в сообщении управления.

Ранее сообщалось, что в столице на 9 дней частично перекрыли улицу Сейфуллина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1982091-esche-odnu-ulitsu-chastichno-perekroyut-v-nur-sultane/