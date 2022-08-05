Еще два участка дороги перекроют в Нур-Султане из-за ремонта на Мангелик Ел

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в своем официальном Instagram предупредило астанчан и гостей города о перекрытии дорог из-за ремонта проспекта Мангелик Ел.

По информации ведомства, с 5 по 8 августа текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от улицы Алматы до улицы Орынбор.

Кроме того, с 8 по 12 августа текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от улицы Орынбор до улицы Бухар Жырау.

"Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать пробок на дорогах города. Приносим свои извинения за причиненные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ", – обратились в управлении транспорта к горожанам.

Напомним, что до 8 августа перекрыто движение для автотранспортных средств на участке проспекта Мангилик Ел от улицы Достык до транспортной развязки на пересечении улицы Сарайшык и проспекта Мангилик Ел.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1981856-esche-dva-uchastka-dorogi-perekroyut-v-nur-sultane-iz-za-remonta-na-mangelik-el/