Когда примут решение по строительству ЛРТ в Алматы, рассказали в акимате

Иллюстративное фото: акимат Алматы

В Алматы состоялось обсуждение проекта основных приоритетов плана развития города до 2025 года и среднесрочных перспектив до 2030 года с участием акима Ерболата Досаева, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата южной столицы.

В рамках обсуждения проекта было отмечено, что развитый общественный транспорт является одним из индикаторов комфортного проживания горожан, снижения загруженности на дорогах и улучшения качества воздуха.

Было представлено виденье того, как будет выглядеть транспортная схема Алматы к 2030 году.

"Мы организуем 4 транспортно-пересадочных хаба с перехватывающими парковками, которые призваны разгрузить трафик на основных въездах из агломерации", – отмечается в проекте.

Согласно планам, будут построены 3 новые станции метро в западном направлении.

Отмечается, что в рамках дальнейшего развития алматинского метро будут подготовлены предложения по его развитию в северном направлении до ж/д вокзала "Алматы-1".

В акимате также добавили, что до октября 2022 года будет принято решение о развитии ЛРТ на улице Толе би.

Напомним, 30 мая текущего года в Алматы были открыты 2 новые станции метро – "Сарыарка" и "Бауыржан Момышулы".

Отметим, что о планах по строительству легкорельсового транспорта (ЛРТ) в Алматы заговорили давно. Осенью прошлого года сообщалось, что работы планируют начать в 2022 году – ожидалось, что транспорт должен связать мегаполис и Талгар. Также планировалась еще одна ветка по улице Толе би в сторону Алатауского района.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1976872-kogda-primut-reshenie-po-stroitelstvu-lrt-v-almaty-rasskazali-v-akimate/