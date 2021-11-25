Где пройдет линия LRT в Алматы, рассказал замакима

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Где пройдет линия легкорельсового транспорта (LRT) в Алматы, рассказал замакима города Серик Кусаинов во время брифинга, передает корреспондент NUR.KZ.

"Эта работа ведется в рамках алматинской агломерации, появился инвестор - компания, которая начала проработку в Алматинской области. Мы ведем переговоры, чтобы они продолжили работу и зашли в город.

Предварительный маршрут, который мы видим - улица Толе би в западном направлении, это большая магистраль, которая использовалась как трамвайная линия и сейчас мы ее готовы использовать, чтобы разгрузить трафик. Он дойдет не только до Момышулы, но и спустится до Алматы Арена, центра Алатауского района. Это большое удобство для жителей Алатауского района", - сообщил Кусаинов.

Он рассказал, что работы по данному проекту сейчас на стадии начала и инвестор занимается разработкой технико-экономического обоснования, ведется просчет комплекса.

"Мы предварительно начинаем вести расчеты с учетом пассажиропотока, мы пока не знаем, какой будет тариф. В ближайшее время мы сможем это сказать.

Кто-то сомневался, что будут повторения, сценарии (повторение астанинского сценария со строительством LRT - прим. ред.), никаких сценариев не будет, инвестор вкладывает личные средства, строит дорогу, ставит вагоны. Я считаю, для города это будет выгодно и привлекательно", - заключил он.

Ранее Кусаинов сообщил также, что стоимость проезда в общественном транспорте могут поднять в Алматы после Нового года. А также рассказал, когда будут запущены развязки, которые сейчас строятся в городе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1943890-gde-proydet-liniya-lrt-v-almaty-rasskazal-zamakima/