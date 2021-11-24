"Повторения астанинского сценария не будет": замакима о строительстве LRT в Алматы

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С 2022 года в Алматы планируют начать строительство легкорельсового транспорта (LRT), который должен связать мегаполис и Талгар. Сегодня по этому поводу в южной столице прошли общественные слушания, в ходе которых заместитель акима города Серик Кусаинов пообещал, что повторения астанинского сценария со строительством LRT не будет.

Как пишет Sputnik Казахстан, ссылаясь на слова замакима Алматы, в 2022 году планируется начать строительство LRT по верхней Талгарской трассе. При этом, как заверил чиновник, для этого привлекут частного инвестора.

"Есть инвестор, он ведет легкорельсовый трамвай из Талгара в Алматы, строительство начнется в следующем году. Было принято решение, что этот инвестор может зайти в город и пойти по трамвайной линии на улице Толе би", – заявил Кусаинов.

В ходе слушаний также выступила менеджер проекта программы развития ООН в Казахстане "Устойчивый транспорт Алматы" Елена Ерзакович. Она заявила, что к проекту LRT в Алматы и к компании Rail Jet, которая реализует проект, имеются много вопросов.

"Говорить, что они обещают построить трамвай за счет своих средств, некорректно. Они претендуют на средства из бюджета, но тогда все должно быть открыто и прозрачно, не должно быть повторения астанинского сценария с прямым соглашением", — сказала она.

Однако Кусаинов заверил, что повторения астанинского сценария со строительством LRT в Алматы не будет. Средства из бюджета будут выделяться уже после того, как проект будет запущен.

"Повторения астанинского сценария не будет. Акимат города не выделяет средства, это государственно-частное партнерство", — отметил замакима.

Отметим, что проект легкорельсового транспорта в Алматы обсуждается давно. Летом этого года Бакытжан Сагинтаев признал, что строительство LRT волнует многих. При этом, тогда он заявлял, что прежде чем начать проект, должны быть обсуждены все стороны.

"Мы должны быть уверенными, что у нас по пути этот большой проект не остановится. Я о чем говорю? Построить-то мы всегда можем. Вопрос - на какие деньги? Строительно-монтажные работы стоят почти 300 млн долларов, бюджет сам по себе этот проект "не поднимет", а если мы будем привлекать деньги, то там у нас 50% должен взять на себя бюджет, 50% - наши партнеры, которые выиграют", - говорил он тогда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1943791-povtoreniya-astaninskogo-stsenariya-ne-budet-zamakima-o-stroitelstve-lrt-v-almaty/