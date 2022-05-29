Пассажиры рейса "Алматы - Хургада" возмутились задержкой самолета на треть суток (видео)

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В аэропорту города Алматы пассажиры, ожидавшие вылета в Хургаду, потребовали возместить им день отдыха. Рейс задержали более чем на семь часов. Видео с негодующими туристами выложили в Сеть.

Видеоролик был опубликован в одном из Instagram-пабликов.

Возмущенные люди потребовали возместить им день отдыха, сгоревший из-за ожидания в аэропорту. Авторы поста сообщили, что рейс переносится с 08:15.

"Люди более 10 часов назад контроль прошли. Компенсацию за сгоревший день в отеле никто не дает, руководство не выходит на связь, информации никакой нет. Говорят, неисправен самолет. Каждые два часа переносят вылет", – говорится в описании под видео.

Отмечается, что на борту должны лететь 187 человек, включая детей.

В авиакомпании SCAT корреспонденту NUR.KZ подтвердили, что вылет рейса "Алматы – Хургада" был задержан. Однако, по данным компании, самолет по данному маршруту должен был вылететь в 11:30.

"При проведении предполетной подготовки выявилась необходимость в дополнительном техническом обслуживании. Во время ожидания пассажирам, находящимся в аэропорту, было предоставлено все необходимое, включая напитки и горячее питание", – сообщили в пресс-службе SCAT.

Отмечается, что по состоянию на 19:00 рейс готовился к вылету, и начиналась процедура посадки пассажиров.

Что касается компенсации, то представители перевозчика сообщили, что туристам необходимо обратиться в агентство, где приобретался туристический пакет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1971523-passazhiry-v-aeroportu-almaty-vozmutilis-zaderzhkoy-reysa-bolee-chem-na-sem-chasov-video/