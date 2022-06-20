Задержку рейсов по маршруту Алматы - Анталья объяснили в КГА

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18 и 19 июня были задержаны два рейса по маршруту Алматы – Анталья. О причинах произошедшего рассказали в официальном Telegram-канале Комитета гражданской авиации.

Как пояснили в КГА, 18 июня на воздушном судне типа Boeing-767 авиакомпании Air Astana была обнаружена техническая неисправность, что повлияло на своевременность выполнения рейсов авиакомпании, которые планировались на данном воздушном судне.

По этой причине авиакомпания была вынуждена произвести замену воздушного судна на последующих рейсах.

Как добавили в ведомстве, 18 и 19 июня были задержаны два рейса по маршруту Алматы – Анталья на 24 часа 56 минут и 3 часа 23 минуты.

"Так, рейс КС 915 авиакомпании Air Astana по маршруту Алматы – Анталья от 18 июня 2022 года планировался к вылету по расписанию в 09:40 по местному времени. Однако рейс был задержан по технической причине на утро 19 июня. Произведена замена воздушного судна. Рейс отправился в Анталью в 10:36 19 июня", - говорится в сообщении КГА.

Также сообщается, что рейс КС 915 от 19 июня по маршруту Алматы – Анталья по расписанию планировался в 09:40 по местному времени.

"Однако по технической причине была произведена замена воздушного судна на меньшей вместимости – с Boeing-767 на Airbus-321. Борт отправился в 13:03 19 июня по местному времени. Часть пассажиров с этого рейса отправлена в Анталью через Нур-Султан", - говорится в сообщении ведомства.

Другую часть пассажиров, по информации КГА, должны отправить по месту назначения, сегодня, 20 июня.

Кроме того, как уточнили КГА, рейс КС 915 авиакомпании Air Astana по маршруту Алматы - Анталья от 20 июня задерживается до 15:40 по причине ожидания воздушного судна с рейса Сеул - Алматы.

"Всем пассажирам задержанных рейсов оказаны услуги, предусмотренные статьей 86 Закона об использовании воздушного пространства РК и деятельности авиации. В случае неисполнения или не надлежащего исполнения авиакомпанией данных требований предусматривается административная ответственность в виде штрафа",- добавили в ведомстве.

Напомним, что ранее задержку рейсов прокомментировали в компании Air Astana.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1974829-zaderzhku-reysov-po-marshrutu-almaty-antalya-obyasnili-v-kga/