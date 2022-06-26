Неизвестный поклонник прислал на прощание с Шатуновым грузовик роз

Юрий Шатунов. Фото: instagram.com/yuriy_shatunov

Неизвестный фанат, у которого не получилось посетить церемонию прощания с Юрием Шатуновым, прислал грузовик роз к месту траурной церемонии.

Как сообщают корреспонденты телеканала 360, церемония прощания с экс-солистом группы "Ласковый май" проходит на Троекуровском кладбище в Москве.

В какой-то момент на территорию заехал грузовик с цветами.

По информации издания, после рабочие стали раздавать привезенные красные букеты всем желающим.

Сообщается, что заказавший грузовик роз фанат не смог лично присутствовать на церемонии прощания.

Очевидцы сняли происходящее на видео. Ролики появились в социальных сетях.

Напомним, что сотни людей пришли проститься с Юрием Шатуновым в Москве. Поклонники музыканта несут такое огромное количество цветов, что им не хватает места у гроба певца.

Юрий Шатунов скончался в ночь на 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1975727-neizvestnyy-poklonnik-prislal-na-proschanie-s-shatunovym-gruzovik-roz/