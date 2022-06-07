Одна фура проходит через границу с Кыргызстаном за 20 минут, заявил Минфин

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Министерстве финансов РК рассказали, что грузовой автотранспорт проходит казахстанскую сторону границы с Кыргызстаном не более чем за 20 минут. Об этом говорили во время мониторинга процесса провоза товаров на границе с соседним государством, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов при Минфине.

Представители комитета провели встречу с представителями ЕЭК и органов Кыргызстана и России по ситуации на казахстанско-кыргызстанской границе.

Встреча прошла в селе Кордай Жамбылской области, где участников встречи ознакомили с тем, как проводится перемещение товаров через границу, как работают информационные системы и как проводится контроль с помощью инспекционно-досмотровых комплексов.

Фото: КГД МФ РК

Фото: КГД МФ РК

"Участники встречи отметили, что время прохождения одного грузового автотранспортного средства на казахстанском участке границы занимает в среднем не более 20 минут и не приводит к скоплению автотранспортных средств.

Также казахстанская сторона наглядно продемонстрировала процесс проведения тематических налоговых проверок на территории Республики Казахстан, в ходе которых практически в каждом грузовом автотранспортном средстве выявлены незаявленные товары, в том числе, и брендовые", – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что участники удостоверились в том, что все проверки проводятся согласно законодательству Казахстана.

Напомним, в феврале этого года более сотни фур застряло на таможне в Жамбылской области. Дальнобойщики заявили, что по 10-15 дней стоят в очереди, поскольку налоговики досконально проверяют грузы на контрафакт.

Вскоре ситуация разрешилась – было увеличено количество проверок. В апреле этого года сообщалось, что вице-премьеры Казахстана и Кыргызстана будут лично следить за ситуацией с фурами на границе.

Фото: КГД МФ РК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1972914-minfin-gruzoviki-prohodyat-cherez-granitsu-s-kyrgyzstanom-ne-bolee-chem-za-20-minut/